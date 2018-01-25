Новости версия для печати На Орловщине разгорается очередной коррупционный скандал Руководитель Ливенского отделения БТИ, а также работник одного из медицинских центров подозреваются в получении взятки.



В следственном управлении рассказали, за что и сколько брали в карман чиновник и его подельник.



По данным следствия, подозреваемые с 4 октября 2017 года по 23 января 2018 года получили от индивидуального предпринимателя, действовавшего в своих интересах и в интересах двух других местных жителей, взятку на общую сумму 95 тысяч рублей. Взятка была получена за совершение заведомо незаконных действий - изготовление и выдачу технической документации на объекты недвижимости (3 гаража и земельные участки под ними) по заведомо подложным документам.



23 января 2017 года, после получения очередной суммы взятки в сумме 35 тысяч рублей, подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов.



Сегодня, в зависимости от результатов допроса, подозреваемым будет избрана мера пресечения. Будет ли она связана с лишением свободы, зависит от того, насколько откровенны со следствием будут фигуранты по уголовному делу.





Иван Суверин

25 января 2018 года







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