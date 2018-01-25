Новости версия для печати Орловские зубры переедут в «Смоленское Поозерье» Животных из нашего национального парка в конце февраля доставят Национальный парк Смоленской области. Об этом сообщили наши коллеги из ГТРК «Смоленск».



Это уже вторая партия животных, которые пополнят популяцию диких зубров в Смоленской области. Также как на Орловщине, они живут вольно, но их подкармливают и следят за передвижениями при помощи электронных ошейников.





Татьяна Напольских

25 января 2018 года







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