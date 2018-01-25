Новости версия для печати И Татьяны и студенты отмечают праздник! В этот день много лет назад императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии московского университета. Дата подписания указа совпала с днем памяти великомученицы Татианы, которая приняла христианство, и пострадала за веру. Время идет, но традиция поздравлять Татьян и студентов закрепилась в России. Этот праздник на Орловщине очень популярный. Ведь в нашем регионе десяти вузах обучается более 38 тысяч студентов.



Героини нашего материала такие разные внешне. Но есть то, что их объединяет - яркая личность и сильный характер, в котором сочетаются решительность и эмоциональность. Татьяна Дьяконова – уже не первый год трудится корреспондентом в ГТРК "Орел". Закончила МГУ. 25 января считает самым счастливым днем в своей жизни – в этот день она родилась. Провести его на работе - для нее в радость.

Татьяна Дьяконова, корреспондент ГТРК Орел: «Телерадиокомпания для меня, на самом деле, это знаковое место, потому что здесь работали моя бабушка, мой дедушка, мама моя, здесь работает мой папа. И еще потому, что здесь я встретила настоящих друзей, которые сейчас, к сожалению, живут в разных городах – Екатеринбург, Псков, привет!». Девушка признается: имя Татьяна - считает благородным и величественным, однако первые дни ее жизни она звалась Полиной.

Татьяна Дьяконова: «Сначала меня назвали Полиной, и имя это даже значилось на бирочке, но потом папа сходил в церковь и узнал, что 25 января – день памяти святой, и так я была наречена Татьяной». Вот и врач Татьяна Тарасова день ангела тоже проводит на работе. С утра цветы и подарки от коллег. Женщина, которая помогает людям, Уверена, это имя точно ей подходит. Главные качества Татьян - ей присущи.

Татьяна Тарасова, аллерголог иммунолог, педиатр: «Я упряма. И люблю что-то делать – создавать, творить. Татьяна переводится как «устроительница», вот и я люблю все устраивать». В день всех Татьян Татьяна Геннадьевна желает самого главного: счастья, душевного тепла, покоя в доме, и чтобы все близкие были здоровы!



В этот день поздравления получают не только Татьяны, но и студенты. Образ святой мученицы Татианы является одной из покровительниц Храма Смоленской Иконы Божией матери.

Олег Анохин иерей, руководитель отдела социального служения Орловской митрополии: «В нашем храме находится икона с частицей ее святых мощей. И сегодняшний день является Днем всего студенчества. А это дело благое – просвещение, учеба. И Господь благословляет праведные труды, когда люди тянутся ко всему хорошему и ко всему разумному. Поэтому я желаю успехов и в делах научных, учебных, и в делах духовных». Студентка медицинского факультета Анастасия свою первую сессию закрыла на «отлично». Переживаний было много, чтобы справиться с ними, не раз приходила туда, где всегда становится легче и спокойнее.

Анастасия Чипуренкова, студентка медицинского факультета: «Во время сессии я не раз прибегала к помощи святых, к помощи нашего Господа. И я пришла в наш храм, чтобы помолиться всем святым за то, что помогали, не оставляли во время сессии, а это достаточно сложный период». Сессия у большинства студентов позади, а это значит что до следующей – можно жить весело. Хотя, как говорил великий классик и наш земляк: «Ничто так не освобождает человека, как знание».









Юлия Опанасюк

25 января 2018 года







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