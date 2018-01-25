Новости версия для печати 22 января исполнилось 90 лет замечательному советскому писателю и поэту, Лауреату государственной премии Петру Лукичу Проскурину Уроженец Брянской области, он несколько лет в середине 60-хх годов жил и писал в Орле, дважды оставлял накопленный им архив музею им.Тургенева, был Почетным гражданином Орла. В честь юбилейной даты, в Москве, Брянске и Орле прошли творческие встречи, на которых все, кто знал и любил писателя, поделились воспоминаниями о нем.



В 70-хх годах прошлого столетия Петром Проскуриным зачитывались, в библиотеках была очередь на его книги. Его роман «Судьба», раскрывающий в судьбах своих героев судьбы народные, исторические события эпохи строительства социализма и Великой Отечественной войны был с успехом экранизирован. В Орле писатель прожил с 1964 по 1968 год.

Алексей Кондратенко, член Союза писателей России: «Очень приятно видеть гостей из Брянска, мне кажется, для них тоже важно понять, что в Орле чтут память Петра Лукича, здесь его архивы, здесь его зрелые годы проявились в литературе – так что такие встречи необходимы, и не только как дань памяти, но и как развитие современного процесса литературного». Петр Лукич много работал, дружил с молодыми писателями, старался оказывать им помощь и поддержку. Например, председатель правления Брянской писательской организации и секретарь правления Союза писателей России, брянский поэт Владимир Сорочкин, до сих пор вспоминает о нем с благодарностью.



Владимир Сорочкин, председатель правления Брянской писательской организации «Меня представили Петру Лукичу, как молодого, подающего надежды поэта, и спросили его: «А чем можно помочь? Что можно сделать?». И он ответил: «Отправьте его на высшие литературные курсы». А высшие курсы были в Москве, при Литинституте, который он так же в свое время заканчивал. И вот с его легкой руки я с 95 по 97 год учился на ВЛК». Все повести и романы Петра Проскурина написаны в жанре социалистического реализма, и, несмотря на то, что он был человеком своего времени, его произведения всегда были ориентированы на непроходящие ценности - любовь, преданность делу, дружбу, веру в идеал. Для Орла и Брянска он навсегда остался почетным гражданином. Писателя не стало в 2001 году.



Несмотря на то, что в Орле Проскурин прожил всего четыре года, он оставил нашему городу богатый архив. На выставке были представлены книги с его личными автографами, а в музее Тургенева бережно хранятся документы, черновики, рукописи, которые он подарил нашему городу, перед тем, как уехать в столицу.





Эва Стасюлевич

25 января 2018 года







На главную страницу





