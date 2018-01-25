Новости версия для печати Орловские поклонники творчества Высоцкого вспоминали своего кумира Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Обладатель самого узнаваемого голоса в стране был всенародным кумиром, он запомнился современникам надрывными песнями, яркими ролями в театре и кино. В Орловской области проживает немало поклонников его творчества. Орловскому журналисту Анатолию Борисову посчастливилось поработать с Высоцким на одной съемочной площадке. А в Новосиле на средства почитателей таланта великого артиста поставили памятный знак.



Именем Высоцкого названы более 30 улиц в российских городах, почти 20 скал и пиков, перевалов и каньонов, горное плато на архипелаге Огненная Земля, астероид, и даже 54-этажный небоскреб в Екатеринбурге. На всей территории бывшего СССР установлены более 40 памятных знаков. Один из них - в поселке Новосиль. Семь лет назад его установили на средства почитателей таланта Высоцкого. Инициатором этого выступил учитель местной средней школы Владимир Тяпкин. Творчеством Высоцкого он увлекся еще в детстве – после фильма «Вертикаль». Мечтал съездить в театр на Таганке на спектакль с его участием, но не получилось.

Владимир Тяпкин, преподаватель Новосильской средней школы: «Я был в стройотряде, когда узнал, что Высоцкого уже нет. Для меня это был такой удар, что несколько дней вообще не верил, что это правда, что его действительно нет. И после его смерти я начал собирать все, что касается Высоцкого – книги, газетные статьи, пластинки». Практически все диски с концертными записями Высоцкого собраны в музыкальном фонде областной библиотеке им Бунина.



У современной молодежи снова в моде слушать музыку на виниле. А произведения Высоцкого наиболее популярны.

Людмила Кулакова, заведующая отделом искусств областной библиотеки им. Бунина: «К нам постоянно приходит молодежь слушать Высоцкого, а также представители старшего поколения, у которых таких записей нет». Журналист Анатолий Борисов слышал Высоцкого не только на пластинках. В течение двух лет ему довелось работать со звездой на съемках фильма «Опасные гастроли» на Одесской киностудии. На тот момент помощнику оператора видеть Высоцкого приходилось в разных ситуациях. Не только как актера. Поражало и его простота в общение и необыкновенное обаяние. Его песни звучали повсюду, а фанаты осаждали съемочную площадку. Для одной из поклонниц Борисов даже добыл автограф Высоцкого.



Но больше всего удивляло отношение к работе. Ей Владимир Семенович отдавался всей душой и сердцем. Не признавая ни халтуры, не дублеров.



Если Высоцкого воспринимали как известного, но все же коллегу по работе, то появление на съемочной площадке суперзвезды Марины Влади вызвало настоящий фурор. В это время отношения между Высоцким и Влади только зарождались. По счастливой случайности Анатолию Борисову однажды пришлось стать свидетелем их нежных чувств.

Анатолий Борисов журналист: «Отношения были какие-то детские, очень нежные отношения». Как казалось Борисову, лично его певец почему-то недолюбливал, но моменты работы с легендой он вспоминает с трепетом и гордостью. И с удовольствием делится воспоминаниями не только с местными журналистами, но и известными высоцковедами. Благодаря этому его имя и комментарии, наряду с выдающимися деятелями искусств, вписаны в книгу Марка Цыбульского «Время Владимира Высоцкого» и в три книги из одиннадцатитомника «Каюсь! Каюсь! Каюсь!».









Татьяна Тимохина

25 января 2018 года







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