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Внимание: при сильных морозах возникает риск обморожения!

Сегодня ночью столбик термометров стремительно опускался к двадцатиградусной отметке. И следующая ночь теплее не будет. Пока пострадавшие от морозов на Орловщине не поступали ни в детские, ни во взрослые стационары. Однако, по наблюдениям врачей, пациенты обращаются за помощью через несколько дней после переохлаждения. Чтобы не попасть в их число, нужно соблюдать некоторые простые правила.

Даже в небольшой мороз в группе риска по переохлаждению – дети. Как правило, даже старшие из них не могут адекватно оценить свое состояние и могут заиграть до легкого обморожения. Первыми обычно замерзают кисти, стопы, уши и нос.
Ирина Штефан, врач-педиатр детской поликлиники № 1: «Первая степень обморожения характеризуется тем, ощущается покалывание в местах обморожения и возникает резкая бледность. То есть, когда ваш ребенок прибежал с улицы, где он играл в снежки, не с красным или розовым от мороза лицом, а наоборот – с бледными щеками, или с белым, бледным носом, при этом все остальные участки тела сохраняют свою окраску, то это может говорить о том, что ребенок мог получить обморожение».
Ни в коем случае нельзя растирать замерший участок, резко его греть или чем-то мазать. Отведите ребенка домой, дайте теплого чая и постепенно согрейте замершее место теплом своих рук.
Ирина Штефан, врач-педиатр детской поликлиники № 1: «Мы даем рекомендации, особенно для малышей, если погода не ветреная и сухо, то гулять можно и до минуса пятнадцати мороза, если ветреная, то до минуса десяти. В любом случае должен быть индивидуальный подход, потому что бывает, что и при минус восемь не стоит с ребенком выходить на улицу. Для малышей желательно, чтобы это были защищенные прогулочные коляски. Должна быть адекватная одежда на ребенке». 
Если у детей случается обычно легкая степень обморожения, то у взрослых, часто оно заканчивается стационаром в областной больнице. Обморожению обычно подвергаются не только люди без определенного места жительства или в состоянии алкогольного опьянения. Это могут быть рыбаки, охотники или автомобилисты, которые застряли на трассе. Все они с тяжелыми случаями поступают в шестой корпус областной больницы – в ожоговое отделение.

Причем, у людей, страдающих сосудистыми заболеваниями, риск получить обморожение есть и при небольшом морозе.
Михаил Шалаев, заведующий ожоговым отделением Областной клинической больницы: «Отморожение развивается в основном на удаленных участках от сердца, на удаленных участках кровоснабжения. Это пальцы кистей рук и стоп. Если конечности сини, белые, с четкой линией, которая отграничивает пострадавший участок от здоровых тканей. При нажатии на эти участки, они не меняют цвета, а сохраняют цвет слоновой кости или синюшный цвет. Все это говорит о том, что это глубокое отморожение».
При этих симптомах есть только один алгоритм действий. Наложить на место обморожения термоизолирующую (можно ватно-марлевую) повязку, чтобы не дать ему резко согреться, и срочно доставить человека стационар для оказания специализированной помощи.
Михаил Шалаев, заведующий ожоговым отделением Областной клинической больницы: «Для лечения используются специальные схемы терапии. Лекарства вводятся внутриартериально для того, чтобы исключить тромбообразование в сосудах, до формирования активного метаболизма в тканях, тогда мы можем глубину отморожения скорректировать».
В идеале помощь должна быть оказана не позднее 18 часов с момента появления симптомов обморожения. Позднее риск ампутации конечности будет возрастать. Однако морозы у нас в регионе пока не особенно лютые, поэтому, надеемся это только теоретическая информация.




Елена Литинская
25 января 2018 года

 


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