Новости версия для печати 4 килограмма синтетических наркотиков изъяли орловские полицейские Оперативные действия пресекли деятельность организованной группы.



В группу входили шесть человек. Среди них были как рядовые закладчики, так и оптовик. Во время обыска в доме одного из участников группы обнаружили тайник, где хранились наркотики общей массой около 4-х килограммов.



Четыре фигуранта уголовного дела взяты под стражу.





Татьяна Напольских

25 января 2018 года







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