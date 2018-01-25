Новости версия для печати Стоимость проездных билетов останется прежней Об этом говорили сегодня на заседании орловского Горсовета.



Электронные проездные билеты с лимитированным количеством поездок ввели в прошлом году. Их стоимость - 600 рублей на один вид транспорта и 700 рублей — на два вида. Количество поездок – до 60.





Татьяна Напольских

25 января 2018 года







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