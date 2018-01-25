Новости версия для печати Поддержка без лишней бумажной волокиты В Орловской области начали начислять ежемесячные выплаты на рождение первого и второго ребенка.



Одними из первых пособие оформила семья Файдюк из поселка Добрый Орловского района. Вячеслав - логист, Светлана до декрета работала продавцом. И в этом году они в первый раз стали родителями. Мальчик, которого назвали Мирослав, появился на свет 1 января.



Выплата на новорожденных – один из пунктов «демографической» инициативы президента. Ее цель поддержать финансово пап и мам, у которых небольшой доход. В Орловской области этот показатель для семьи из трех человек, в перерасчете на каждого члена семьи, не должен превышать 15 241 рубля.

Вячеслав Файдюк, житель Орловского района: «Сбор документов занял не более трех-четырех дней. Учитывая, что мама находится с ребенком, все инстанции шли навстречу». Размер ежемесячной выплаты в нашем регионе - 9 847 рублей. И начисляться она будет до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года.

Алексей Ермаков, заведующий филиалом КУ ОО ОЦСЗН по Орловскому району: «Обратиться нужно в течение полугода, и будет назначена выплата. Если этот срок пропущен, то выплата будет назначена с того момента, как родители обратятся к нам с заявлением». Всего же на пособия за первого ребенка в ближайшие три года из федерального бюджета планируют потратить более 144 млрд. рублей.





Надежда Невматулина

25 января 2018 года







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