Сегодня состоялась первая в новом году сессия орловского Горсовета

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Сегодня состоялась первая в новом году сессия орловского ГорсоветаДепутаты Горсовета разрешили изменить архитектурный облик Дома Лизы Калитиной, но предложили четко прописать, для чего можно использовать этот памятник. Стоимость проездного билета для пенсионеров, студентов и учащихся не изменится.
Для неликвидной муниципальной недвижимости найден альтернативный способ использования.
Одним из самых горячих стал вопрос о продлении льгот на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. По поводу того, что льготы должны быть, никто не возражал, а вот методика расчетов компенсации выпадающих доходов вызвала серьезную критику, особенно у руководителя трамвайно-троллейбусного управления. В итоге льготы на 2018 год утвердили, но обещали разобраться и все еще раз посчитать.
Приняли депутаты и предложение о назначении членов избирательной комиссии. Полномочия прежней истекают 14 февраля. В новом избиркоме Орла половину составят представители парламентских партий, вторую половину - общественность и другие партии.
Еще одно предложение городских властей обратило на себя особо пристальное внимание депутатов. Был предложен альтернативный способ использования муниципального имущества, которое длительное время не пользуется спросом у предпринимателей. Речь идет о помещениях, расположенных по адресам - улица Горького, 65, улица Силикатная, 24 (помещение 62), улица Салтыкова-Щедрина,19/21 (помещение 50). Эти помещения арендует индивидуальный предприниматель с 2017 года. В течение 5 лет арендатор будет платить символическую арендную плату.
Депутаты инициативу поддержали. Власть надеется, что созданный прецедент позволит более активно избавляться от неликвидной недвижимости.
Константин Федотов, депутат орловского Горсовета, председатель комитета по бюджету и экономической политики: «В этих помещениях не было отопления, не было приборов учета и так далее. Одно из трех этих помещений предприниматель более или менее привел в порядок, и там будет боксерская ассоциация».
Что касается дома Лизы Калитиной, то депутаты в целом инициативу одобрили, но с устными оговорками. В историческом памятнике не должно быть никаких ресторанов или чего-нибудь еще в этом духе.
И под занавес, в разделе «Разное», обсудили борьбу с городской преступностью, замороженный капремонт и спасение аварийного дома. Также решили: работу по переселению жителей из аварийного дома по улице Калинина - максимально ускорить, капитальный ремонт по улице Коллективная - продолжить, а замечания по работе Фонда капремонта - вынести на комитет.