Новости версия для печати Сегодня состоялась первая в новом году сессия орловского Горсовета Депутаты Горсовета разрешили изменить архитектурный облик Дома Лизы Калитиной, но предложили четко прописать, для чего можно использовать этот памятник. Стоимость проездного билета для пенсионеров, студентов и учащихся не изменится.

Для неликвидной муниципальной недвижимости найден альтернативный способ использования.



Одним из самых горячих стал вопрос о продлении льгот на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. По поводу того, что льготы должны быть, никто не возражал, а вот методика расчетов компенсации выпадающих доходов вызвала серьезную критику, особенно у руководителя трамвайно-троллейбусного управления. В итоге льготы на 2018 год утвердили, но обещали разобраться и все еще раз посчитать.



Приняли депутаты и предложение о назначении членов избирательной комиссии. Полномочия прежней истекают 14 февраля. В новом избиркоме Орла половину составят представители парламентских партий, вторую половину - общественность и другие партии.



Еще одно предложение городских властей обратило на себя особо пристальное внимание депутатов. Был предложен альтернативный способ использования муниципального имущества, которое длительное время не пользуется спросом у предпринимателей. Речь идет о помещениях, расположенных по адресам - улица Горького, 65, улица Силикатная, 24 (помещение 62), улица Салтыкова-Щедрина,19/21 (помещение 50). Эти помещения арендует индивидуальный предприниматель с 2017 года. В течение 5 лет арендатор будет платить символическую арендную плату.

Константин Федотов, депутат орловского Горсовета, председатель комитета по бюджету и экономической политики: «В этих помещениях не было отопления, не было приборов учета и так далее. Одно из трех этих помещений предприниматель более или менее привел в порядок, и там будет боксерская ассоциация». Депутаты инициативу поддержали. Власть надеется, что созданный прецедент позволит более активно избавляться от неликвидной недвижимости.



Что касается дома Лизы Калитиной, то депутаты в целом инициативу одобрили, но с устными оговорками. В историческом памятнике не должно быть никаких ресторанов или чего-нибудь еще в этом духе.



И под занавес, в разделе «Разное», обсудили борьбу с городской преступностью, замороженный капремонт и спасение аварийного дома. Также решили: работу по переселению жителей из аварийного дома по улице Калинина - максимально ускорить, капитальный ремонт по улице Коллективная - продолжить, а замечания по работе Фонда капремонта - вынести на комитет.









Оксана Гранн

25 января 2018 года







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