Новости версия для печати Тургеневская земля ждет на празднование 200-летия со дня рождения писателя гостей со всей России Сегодня глава региона Андрей Клычков пригласил Георгия Полтавченко в качестве почетного гостя на это мероприятие. Делегация Орловской области сегодня находится в Санкт-Петербурге.



Разговор глав двух регионов – о дальнейшем расширении сотрудничества по всем направлениям. В последнее время оно активно развивается в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.





Орловская область готова увеличить поставки сельхозпродукции для жителей Северной столицы. Взаимная заинтересованность – во взаимодействии по вопросам социального партнерства, в культурной и образовательной сфере.





Татьяна Напольских

25 января 2018 года







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