Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- У нас есть коммунальные машины, зерно и «тургеневские традиции». Орловщина расширяет горизонты сотрудничества. - Почти 10 тысяч ежемесячно за первенца. В регионе уже начисляют выплаты. - "Ой, мороз-мороз". Что делать, чтобы не попасть на больничную койку? - По старым ценам. Стоимость проездных билетов в Орле повышать не будут. - И студентов и Татьян – с Праздником!

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Вести-Орёл

25 января 2018 года







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