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пятница
26.01.2018
9:57:26
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На Орловщине подвели итоги Года экологии
Как сообщил начальник Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области Иван Иванов, в работах по санитарной очистке и благоустройству территорий Орловской области приняли участие более 220 тысяч человек, ликвидировано 456 свалок, проведены работы по очистке от мусора берегов рек на протяжении 180 километров, обустроено 435 родников и источников. Кроме того, в рамках работ по озеленению территорий было высажено около 24 тысяч деревьев и кустарников, обустроено порядка 118 тысяч квадратных метров газонов, заложено 30 скверов и аллей.
В этом году в регионе будет переиздана Красная книга области, куда традиционно войдут редкие и находящиеся под угрозой исчезновения представители флоры и фауны Орловского края.
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