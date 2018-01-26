Новости версия для печати В Орле пройдет видеоконференция, посвященная 75-летию со Дня начала разгрома фашистских войск под Сталинградом Мероприятие запланировано на 30 января. Оно пройдет в областной библиотеке им. И. А. Бунина.



Видеоконференция организована Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина совместно с Волгоградской областной библиотекой им. М. Горького, а также Самарской научной библиотекой, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 января 2018 года







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