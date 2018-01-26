Новости версия для печати В Орле продолжаются хоккейные баталии Сегодня вечером пройдет очередной этап Ночной лиги.



Как сообщает Орелспорт, положение команд в турнирной таблице не меняется. Пока претендентов на участие в финальный играх в Сочи двое – команды «Метеор» и «Ледовая арена». У них равное количество очков – по 21. Сегодня, в девять вечера встретятся «Пахарь» и «Сламс». Приглашаются все желающие посмотреть игру, вход свободный (Ледовая Арена мкрн. Зареченский).





Мария Семак

26 января 2018 года







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