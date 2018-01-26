Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.



25 января в Ливнах в 18 часов водитель, управляя автомобилем «Газ 3110», допустил наезд на пешехода - мальчика 2006 года рождения, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, после осмотра врачами ему назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

26 января 2018 года







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