Новости версия для печати За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД заподозрили в нетрезвом вождении шесть водителей Трое из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, трое других отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения.



Госавтоинспекция Орловской области напоминает: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.



В случае если нетрезвый водитель к тому же не имеет права управления транспортными средствами, либо ранее был лишен данного права, ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток. На лиц, которые не могут быть подвергнуты аресту, налагается штраф в размере 30000 рублей.





Орловское Информбюро

26 января 2018 года







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