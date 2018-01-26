Новости версия для печати В Орле водитель маршрутки высадил пятиклассника на мороз из-за несработавшего электронного проездного Сейчас по этому факту разбираются в региональном Следственном комитете.



Как сообщает сайт Следственного комитета, сейчас ведется доследственная проверка. Как было сообщено, мальчику пришлось несколько остановок идти пешком до школы по десятиградусному морозу. Если факт подтвердится, то в действие может вступить статья УК РФ «Оставления в опасности малолетнего ребенка».



Информация стала известна благодаря директору школы. Инцидент произошел накануне в Орле.





Татьяна Напольских

26 января 2018 года







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