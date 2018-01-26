Новости версия для печати На Орловщине заболевших гриппом и ОРВИ становится больше В некоторых школах прервали учебный процесс.



Сегодня на карантин полностью закрыли школу № 15 в Орле. Не вышли на занятия и ученики одного из классов школы № 50 и трех классов лицея № 22.



Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, делается это для того, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости среди школьников.





Татьяна Напольских

26 января 2018 года







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