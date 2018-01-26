Сегодня утром в Орле загорелся автомобиль

|
пятница
26.01.2018
21:59:18
|
|
Сегодня утром в Орле загорелся автомобильЧП произошло на улице Горького.
Для тушения вспыхнувшей «Лады Калины» бойцы 1-й пожарно-спасательной части прибыли сразу двумя караулами. Это позволило отстоять салон автомобиля. А вот моторный отсек пострадал серьезно. Как сообщил автовладелец, он вышел на пару минут из машины, когда вернулся - автомобиль был заблокирован и горел.
Водителю и его помощникам не удалось открыть капот машины, а возгорание возникло под ним. Поэтому огнетушители и не принесли пользы. Вероятно, злую шутку с водителем сыграла автомобильная проводка.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта