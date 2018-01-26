Новости версия для печати Сегодня утром в Орле загорелся автомобиль ЧП произошло на улице Горького.



Для тушения вспыхнувшей «Лады Калины» бойцы 1-й пожарно-спасательной части прибыли сразу двумя караулами. Это позволило отстоять салон автомобиля. А вот моторный отсек пострадал серьезно. Как сообщил автовладелец, он вышел на пару минут из машины, когда вернулся - автомобиль был заблокирован и горел.



Водителю и его помощникам не удалось открыть капот машины, а возгорание возникло под ним. Поэтому огнетушители и не принесли пользы. Вероятно, злую шутку с водителем сыграла автомобильная проводка.





Иван Суверин

26 января 2018 года







На главную страницу





