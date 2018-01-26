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пятница
26.01.2018
21:59:10
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В Орле столкнулись маршрутка и «КАМАЗ»ДТП произошло на улице Октябрьской.
В скорую помощь сообщили о трех пострадавших: в салоне автобуса упали студенты педколледжа. После осмотра все они были отпущены, серьезных повреждений нет. Водитель «КАМАЗа», которого инспекторы считают виновником ДТП, во всем винит скользкую дорогу. Аргументы шофера грузовика едва ли учтут при расследовании ДТП. Ведь, согласно правилам, водитель обязан управлять машиной, учитывая погодные и дорожные условия.
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