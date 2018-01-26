Новости версия для печати В Орле учения пожарных прошли на кондитерской фабрике Пожар был – условный, но задымление на объекте получилось вполне достоверным.



На бутафорский дым и внутри, и снаружи здания пожарные не поскупились. Местом условного пожара помещение склада кондитерской фабрики было выбрано не случайно.

Алексей Гераськин, зам. начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Склад представляет собой объект с достаточно большой пожарной нагрузкой – в виде бумажной тары, в виде пластиковой тары с полуфабрикатами продукции и так далее». Пока огнеборцы разворачиваются, готовясь к условному тушению, выясняются первые нестыковки в противопожарной защите предприятия.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по орловской области: «На предприятии не было ответственного, кто мог бы отключить электроэнергию на момент прибытия пожарных подразделений. Этот вопрос сразу же был решен с главным инженером». Первоочередная задача пожарных – спасательные работы. Внутри склада огнеборцев ждут несколько условных пострадавших. Их выносят и выводят на свежий воздух. Для сотрудников фабрики тренировка стала своеобразным приключением.



Между тем, к очагу условного возгорания со всех сторон подают пожарные рукава. Внутри помещения установлен лафетный ствол – «тяжелая артиллерия» пожарных. Но вот хватило бы огнеборцам воды в случае реального ЧП, - вопрос открытый.

Алексей Гераськин, зам. начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Были проверены все источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, имеющиеся на объекте. В ходе проверки были выявлены проблемы, связанные с использованием наружного пожарного водоема». Пожарный водоем снабжен бетонным колодцем, горловина которого существенно выше автоцистерны. Насос надрывается, но не может обеспечить давления в рукавных линиях. Руководство фабрики пообещало устранить конструктивные излишества в трехнедельный срок.



По итогам учений, действия персонала предприятия и пожарного гарнизона оценены на твердую четверку.





Иван Суверин

26 января 2018 года







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