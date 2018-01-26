Новости версия для печати Руководитель Ливенского отделения «Межрегионального бюро технической инвентаризации» и его подельник заключены под стражу Уголовное дело в отношении Фаустова и Дорохова возбуждено 23 января 2018 года.



Руководитель Ливенского отделения ГУП Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» Сергей Фаустов и его подельник – работник ООО «МЦ Здоровье» Андрей Дорохов обвиняются в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).



По данным следствия, обвиняемые с 4 октября 2017 года по 23 января 2018 года получили от индивидуального предпринимателя, действовавшего в своих интересах и в интересах двух других местных жителей, взятку в виде денег на общую сумму 95 тысяч рублей, за совершение заведомо незаконных действий. Подельники обещали

изготовить и выдать техническую документацию на объекты недвижимости (3 гаража и земельные участки под ними) по заведомо подложным документам.



23 января 2018 года, после получения очередной суммы взятки в сумме 35 тысяч рублей, Фаустов и Дорохов были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

26 января 2018 года







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