Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Не разъехались. Сегодняшнее утро не обошлось без дорожно-транспортных происшествий.



- Вирус атакует! Орловская школа № 15 сегодня прервала учебный процесс.



- В Орле водитель маршрутки высадил пятиклассника на мороз из-за несработавшего электронного проездного. Сейчас по этому факту разбираются в региональном Следственном комитете.



- Умение думать и рассуждать. Сочинение орловской школьницы отмечено на всероссийском уровне.



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Вести-Орёл

26 января 2018 года







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