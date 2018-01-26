Новости версия для печати Ученица 10 класса орловской школы № 23 Варвара Чикина стала одной из победительниц президентского конкурса «Россия, устремленная в будущее» Одаренных детей наградили в Совете Федерации.



10 «а» класс школы №23, казалось бы, еще дети, но уже серьезно размышляют о будущем. Преподаватели всеми силами помогают и направляют учеников на участие в различных конкурсах. Вот и наставница нашей победительницы добавляет: «Учить параграфы и учебники достаточно скучно. Учиться должно быть интересно».

Ирина Баранова, учитель обществознания школы №23 г. Орел: «Конкурсы помогают выявить скрытые таланты. Потому что, допустим Варвара, насколько я знаю, любит биологию и химию, и собирается связать свою профессию в будущем с этим. И очень здорово, когда учеников, которые не мотивированы, удается привлечь к таким конкурсам. Подошла Варвара очень ответственно, работали с ней достаточно долго, мы писали это сочинение несколько недель, и в следующем году, я надеюсь, результаты будут еще лучше». В своем сочинение Варвара изложила свой взгляд на будущее страны, опираясь только на свои мысли и на собственные мечты.

Варвара Чикина, ученица 10 «а» класса школы №23: «Я упоминала именно те идеи, которые я хочу реализовать в будущем. Я надеюсь, что смогу сделать хоть небольшой вклад в Россию». Одноклассники Варвары очень горды своей подругой и вдохновились ее победой. Они тоже будут принимать участие в подобных конкурсах.

Сергей Пискунов, ученик 10 «а» класса школы №23: «Да, я горжусь ею очень сильно, да и не только я, но и вся наша школа, так как не каждый человек сможет отважиться написать такое сочинение. Я сам пытался написать, но не получилось мне победить». Полина Озерова, ученица 10 «а» класса школы № 23: «Я очень хочу сказать, что Варвара очень добрый и искренний человек, и вместе с тем талантливая ученица. И когда мы узнали, что она взяла такую награду, мы искренни, радовались за нее и поздравляли». Конкурс «Россия, устремленная в будущее» стартовал 1 сентября 2017 года. Тему предложил Владимир Путин. Глава государства предложил школьникам подумать о том, какой они видят Россию на рубеже 2040–2050 годов. Участие в конкурсе приняли почти два миллиона школьников, но только 2,5 тысячи работ были приняты, из которых 115 были признаны лучшими.





Всеволод Трифонов

26 января 2018 года







На главную страницу





