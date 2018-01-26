Новости версия для печати Орловцев в 2018 году ждет налоговая амнистия По словам начальника пресс-службы Управления федеральной налоговой службы по Орловской области Юлии Голубятниковой, это облегчит жизнь налогоплательщиков.



Налоговая амнистия позволит списать гражданам долги по имущественным налогам, а также штрафам и пеням за просрочку их уплаты, которые накопились к началу 2015 года.



Амнистирована будет и задолженность индивидуальных предпринимателей по страховым взносам, накопившаяся до 1 января 2017 года. Это коснется тех ИП, которые зарегистрировались, но не ведут деятельность. В настоящее время порядок списания разрабатывается налоговой службой.

Юлия Голубятникова, начальник пресс-службы Управления федеральной налоговой службы по Орловской области: «Самое важное – налогоплательщикам не нужно обращаться в налоговую инспекцию, чтобы получить налоговую амнистию. Налоговики спишут безнадежные долги автоматически, никаких дополнительных заявлений и обращений не потребуется».





Евгения Костомарова

26 января 2018 года







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