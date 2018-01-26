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Бал отличников провели в Орловском Государственном Аграрном Университете имени Николая Парахина

Ежегодно в День российского студенчества за научную деятельность и активную общественную работу лучшие представители вуза получают премии. На этот раз есть и именные.

Вальс, полонез и кадриль. Девушки в красивых платьях, ребята в образе галантных кавалеров. В фойе Орловского Государственного Аграрного Университета имени Н.В. Парахина – историческим балом отметили День студента.
Татьяна Гуляева, ректор Орловского государственного аграрного Университета им. Н. В. Парахина: «Я поздравляю все орловское студенчество с этим праздником. Потому что студенческие годы - самые лучшие. Это пора поиска - в профессии, в науке, это любовь, это дружба, которая проходит нитью через всю жизнь».
Романс «Очи черные» в буквальном смысле вернул всех присутствующих в середину 19 века - во времена великих научных открытий, расцвета русской литературы, живописи и музыки. Научными достижениями и сейчас могут похвастаться студенты-аграрники. За их успехи они получили поощрения в виде дополнительных стипендий.
Ольга Чеусова, председатель Орловской областной организации профсоюзов АПК РФ: «Таким образом мы мотивируем работу ребят, повышаем их активность в общественной жизни».
Около двух тысяч студентов обучается в Орловском ГАУ. В числе отличников и Елизавета Афонина. Она тоже стипендиат. В прошлом году представляла Орел на «Дне садовода» в Мичуринске.
Елизавета Афонина, магистрантка 1 курса факультет агробизнеса и экологии: «На данный момент моя научная деятельность вращается вокруг агрономии. Поступив на 1 курс магистратуры на направление «Агрономия», начинаю закладывать опыты с весны и в дальнейшем планирую поступить в аспирантуру. Стипендия будет неплохим поддержкой для моей научной деятельности, ну, и приятным бонусом мне самой».
Пять именных сертификатов от ООО «Дубовицкое» вручил студентам генеральный директор предприятия Петр Матвейчук. Студенты проходили практику на предприятии - кто-то уже там работает и одновременно учится, кто-то уверен в своем будущем и точно знает, где его ждут после окончания вуза.
Петр Матвейчук, генеральный директор ООО «Дубовицкое»: «Мы договорились: они учатся, а мы им ежемесячно будем выплачивать стипендию в 20 тысяч рублей, и после окончания они придут к нам на работу. Мы хотим, чтоб они хорошо учились, хорошо питались и пришли к нам здоровыми, подготовленными специалистами».
В завершении бала всех угостили студенческой медовухой – безалкогольной. И, конечно, был поднят тост за развитие сельского хозяйства в регионе. Вся надежда на выпускников Орловского ГАУ.




Анна Вайсергисер
26 января 2018 года

 


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