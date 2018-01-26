Новости версия для печати В Орле росгвардейцы выполняют не только служебно-боевые задачи 14 января в рамках новогодней благотворительной акции росгвардейцы организовали поездку в национальный парк «Орловское Полесье» для ребят из семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.



Ребята побывали в зоопарке, покормили его обитателей заготовленными лакомствами. Кроме того, дети осмотрели мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, а сотрудники СОБРа провели краткий инструктаж по стрельбе из пневматического оружия. Теоретическое занятие было обязательным, так как после него на прилегающей к парку территории стартовал турнир по стрельбе из пневматической винтовки с четким соблюдением правил безопасности. Победителей наградили почетными грамотами и призами. В завершении мероприятия росгвардейцы развели настоящий самовар, приготовив для озябших на январском морозе ребятишек душистый травяной чай. Пока юные гвардейцы согревались теплым напитком, подполковник полиции в отставке Владимир Ставцев раскрыл секрет содержимого таинственного армейского «сухпайка». Организатор поездки - начальник пресс-службы полковник полиции Олег Абрамов отметил, что в Отделе Росгвардии по Орловской области всегда на первом месте стоял человеческий фактор и счастливый детский смех, веселые лица ребят – прямое тому доказательство.

Фото Ксении Шириной







Орловское Информбюро

26 января 2018 года







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