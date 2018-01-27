Почти 700 миллионов рублей фискальных платежей взыскали в прошлом году орловские судебные приставы

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суббота
27.01.2018
22:06:27
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Почти 700 миллионов рублей фискальных платежей взыскали в прошлом году орловские судебные приставыК фискальным платежам относятся налоги, сборы, госпошлина и др.
Не все должники платят добровольно, хотя уклонение от уплаты по долговым обязательствам имеет огромное количество неприятных последствий. Можно не только лишиться имущества, но и стать фигурантом административного и даже уголовного дела.
В результате деятельности судебных приставов-исполнителей региона общая сумма взысканных и возвращенных за год в бюджет платежей более чем на 33% превысила аналогичные показатели 2016 года.
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