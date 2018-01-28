Новости версия для печати Воинский мемориал в Тросне будет реконструирован и благоустроен ко Дню Победы На проведение работ по реконструкции и благоустройству воинского мемориала из областного бюджета планируется выделить более 500 тыс. рублей. Проектно-сметная документация уже готова.



В братской могиле села Тросна покоятся останки более 1300 советских воинов, погибших летом 1943 года на Соборовском поле – составной части линии обороны 13-й армии Центрального фронта. За последние 2 года в районе состоялось 4 перезахоронения останков советских воинов, обнаруженных поисковыми отрядами, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

28 января 2018 года







На главную страницу





