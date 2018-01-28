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КОИБами оснастят 63 избирательных участка в Орле, Ливнах и Мценске

18 марта – день выборов Президента РФ.

Кроме того, 216 избирательных участков и все 30 территориальных избирательных комиссий будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщила председатель избиркома Орловской области Людмила Маркина.
 
Людмила Маркина пояснила, что соответствующее решение о передаче в Орловскую область на период выборов 63 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) было принято Центризбиркомом РФ 17 января при распределении этой техники по субъектам Российской Федерации. Предварительно облизбирком намерен оснастить КОИБами 49 участков для голосования в Орле, 8 в Ливнах и 6 в Мценске. Таким образом, техникой оснащаются участки, на которых голосует до 21,9% избирателей Орловской области. Системами видеонаблюдения, в свою очередь, оборудуются участки, на которых голосует до 61,7% избирателей.
«Комплексы обработки избирательных бюллетеней – очень надежная и хорошо зарекомендовавшая себя техника. Многолетней практикой доказано, что применение этих машин практически исключает любое искажение результатов голосования на участках. Кроме того, они существенно облегчают работу сотрудников избиркомов и ускоряют процесс подсчета голосов, позволяя получить существенный объем данных уже в первые часы после закрытия избирательных участков», - подчеркнула Людмила Маркина.
Орловской областной избирательной комиссии в ближайшее время предстоит принять решение о распределении КОИБов по конкретным участкам в Орле, Ливнах и Мценске. Соответствующее решение надлежит представить в ЦИК РФ до 5 февраля.
 
Всего Центризбирком РФ для проведения выборов 18 марта по субъектам Федерации распределено 10001 КОИБ, больше всего техники получили Свердловская область, Московская область, Москва и Санкт-Петербург, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
28 января 2018 года

 


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