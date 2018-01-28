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Остановите музыку!

Голосование поможет парламентариям принять максимально взвешенное решение. Опрос будет проводиться до 1 марта на сайте Областного Совета народных депутатов.

В Интернете уже идут бурные обсуждения. Мнения орловцев разделились. Одни считают, что инициатива не может быть объективной, поскольку не только музыка нарушает тишину. Другие выступают «за» часы спокойствия.

Согласно законопроекту, в рабочие дни (с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00) и в выходные и праздничные дни (с 13:00 до 15:00) — запрещается использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств и механизмов.