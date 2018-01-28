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воскресенье
28.01.2018
22:17:02
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Остановите музыку!Орловский Облсовет открыл опрос, в котором можно высказаться «за» или «против» нашумевшего законопроекта о тишине.
Голосование поможет парламентариям принять максимально взвешенное решение. Опрос будет проводиться до 1 марта на сайте Областного Совета народных депутатов.
В Интернете уже идут бурные обсуждения. Мнения орловцев разделились. Одни считают, что инициатива не может быть объективной, поскольку не только музыка нарушает тишину. Другие выступают «за» часы спокойствия.
Согласно законопроекту, в рабочие дни (с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00) и в выходные и праздничные дни (с 13:00 до 15:00) — запрещается использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств и механизмов.
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