Новости версия для печати Сегодня Арбитражный суд Орловской области проверит уличное освещение на соответствие требованиям муниципального энергосервисного контракта Судебные переговоры по условиям мирового соглашения не привели мнения сторон к общему знаменателю, поскольку интересы городской администрации не были учтены. Об этом сообщила начальник управления коммунальным хозяйством Светлана Климова.



Напомним, энергосервисный контракт с подрядчиком был заключен 5 декабря 2015 года. В его рамках в городе было установлено более 11 тысяч энергосберегающих светильников. Однако качество освещения не устроило водителей и пешеходов. О том, что город погрузился во тьму - мы неоднократно рассказывали в наших репортажах. Комиссионные проверки показали, что на некоторых участках дорог количество света не соответствует нормативам. Администрация города неоднократно обращалась к подрядчику с просьбой устранить дефекты, но действий не последовало. Из-за этого приемка энергосервисного контракта не состоялась.





Татьяна Дьяконова

29 января 2018 года







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