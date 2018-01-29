Сегодня Арбитражный суд Орловской области проверит уличное освещение на соответствие требованиям муниципального энергосервисного контракта

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понедельник
29.01.2018
10:22:03
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Сегодня Арбитражный суд Орловской области проверит уличное освещение на соответствие требованиям муниципального энергосервисного контрактаСудебные переговоры по условиям мирового соглашения не привели мнения сторон к общему знаменателю, поскольку интересы городской администрации не были учтены. Об этом сообщила начальник управления коммунальным хозяйством Светлана Климова.
Напомним, энергосервисный контракт с подрядчиком был заключен 5 декабря 2015 года. В его рамках в городе было установлено более 11 тысяч энергосберегающих светильников. Однако качество освещения не устроило водителей и пешеходов. О том, что город погрузился во тьму - мы неоднократно рассказывали в наших репортажах. Комиссионные проверки показали, что на некоторых участках дорог количество света не соответствует нормативам. Администрация города неоднократно обращалась к подрядчику с просьбой устранить дефекты, но действий не последовало. Из-за этого приемка энергосервисного контракта не состоялась.
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