Новости версия для печати В Орле выберут лучшую масленичную куклу – чучело Конкурс организовал Детский парк.



Участниками могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и коллективы. По правилам, чучело не должно быть ниже метра. Заявки на участие принимаются до 16 февраля. Лучшие работы будут отмечены грамотами и призами. Награждение состоится 18 февраля на площадке перед административным зданием парка.



Подборная информация по телефону 73-17-20.





Татьяна Дьяконова

29 января 2018 года







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