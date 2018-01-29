Новости версия для печати Решение всех вопросов с налоговой инспекцией - в один «клик» ФНС России завершает работы по модернизации Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».



Ознакомиться с новой версией можно уже сейчас. Как уверяют налоговики, личным кабинетом пользоваться станет проще, изложение информации будет более ясным. Одно из главных достоинств – формула расчета налога. Она позволит, помимо всего прочего, увидеть подробный расчет налога на имущество. Юлия Королева, зам. начальника отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по г. Орлу: «Другое важное новшество Личного кабинета физических лиц – предоставление информации пользователю на основе наиболее часто возникающих у плательщиков вопросов. Это вкладка «Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка пятидесяти конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются физические лица в процессе взаимоотношений с налоговым органом и подробное описание для каждой ситуации». При этом сервис по-прежнему позволяет получать не только информацию о налогах и объектах имущества, но и контролировать расчеты с бюджетом, оплачивать сами налоги и подавать декларации.





Оксана Гранн

29 января 2018 года







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