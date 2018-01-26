Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- К первой платформе прибывает... Орел сегодня встретил Владимира Жириновского. - Звонки отменяются. Сегодня школа №15 Орла ушла на карантин. - Место первого зампреда вакантно. Анатолий Мишанов сегодня ушел в отставку. - До пункта назначения – не доехал. В маршрутный ПАЗик въехал тягач. - Недопущенный к Олимпиаде, но готовый бороться и побеждать. Орловский бобслеист Роман Кошелев сегодня отмечает день рождения.

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Вести-Орёл

26 января 2018 года







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