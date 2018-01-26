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Сегодня Орловщина встретила лидера либерально-демократической партии России Владимира Жириновского

Жириновский описал сильные и слабые стороны своих предполагаемых оппонентов по предстоящим выборам. Высказал свою позицию по ряду политических вопросов. Еще раз обратил внимание молодежи, что на предстоящих выборах решается судьба страны и нужно обязательно прийти на избирательные участки.

Один из важных моментов беседы – развитие волонтерства в стране. Владимир Жириновский предложил переименовать его в «движение добровольцев». Но суть – оставить. Что касается помощи, ежедневно в штаб ЛДПР приходит до 700 писем. Одно из них он получил по приезду в Орел.

На встрече говорили о ЖКХ, дорогах, аварийном фонде, отписках чиновников. А орловским студентам он пожелал, прежде всего, учиться, потому что без профессионалов нельзя построить сильное государство.