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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 36 ДТП

Среди них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы

27 января в 13:40 водитель, управляя автомобилем «Исузу», в районе д.3 по пл. Мира допустил столкновение с автомобилем «Тойота Королла», который следовал впереди попутно. В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота» - женщина 1970 года рождения получила телесные повреждения, с места ДТП скорой помощью была доставлена в медицинское учреждение, после осмотра врачей направлено на амбулаторное лечение.

27 января около десяти часов вечера водитель, управляя автобусом «ПАЗ 32053», следовал по Московскому шоссе. В районе д. 142 по Московскому шоссе при повороте налево произошло столкновение с автомобилем «Хендай» и с автомобилем «Мицубиси Лансер», которые следовали во встречном направлении прямо, с последующим наездом автомобиля «Мицубиси» на препятствие - пешеходное ограждение. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» получил телесные повреждения и был госпитализирован.

28 января в 12:40 водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по Московскому шоссе, и в районе д.162 «А» не учел интенсивность движения, дорожные условия и допустил наезд на стоящий автомобиль «Фольксваген Транспортер». В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения.

29 января в 00:45 водитель, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по автодороге
М-2 Крым, и на 388 километре не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир (мужчина 1989г.р.) получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.


Орловское Информбюро
29 января 2018 года

 


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