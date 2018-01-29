Новости версия для печати В Орловской области начала работу «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ На вопросы жителей региона отвечают специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области.



Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по телефонам: 8 (4862) 42-91-82, 42-37-75, 41-53-11.



Также на вопросы жителей районов области ответят представители территориальных отделов Управления Роспотребнадзора региона в п. Верховье 8 (48676) 2-47-27, в п. Кромы 8 (48643) 2-15-98, в г. Ливны 8 (48677) 7-13-34, в г. Мценск 8 (48646) 4-15-39.



Работа телефонов горячей линии в Управлении Роспотребнадзора будет продлена до 5 февраля.

В регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями, на минувшей неделе подтверждена циркуляция на территории области вируса гриппа А (H3N2).



С целью снижения интенсивности и распространения заболеваемости респираторными инфекциями в учреждениях образования по предложению Управления Роспотребнадзора вводятся ограничительные мероприятия. В частности, карантин введен в двух школах в Урицком и Свердловском районах и частично по классам в семи школах Орла, Ливенского и Сосковского районов, сообщает информационный портал Орловской области.





Вести-Орёл

29 января 2018 года







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