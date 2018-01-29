Новости версия для печати Орловский Детский парк не попал в программу по формированию комфортной городской среды Активисты Общероссийского Народного фронта настаивают на том, чтобы работы по благоустройству этого общественно значимого места были начаты уже в этом году.



С предложением капитального преображения детского парка в региональный народный фронт обратились жители. По их мнению, ремонт только амфитеатра не исправит положения. Это место давно уже нуждается в конкретном обустройстве. Галина Педаш, посетитель Детского парка: «Мы здесь живем рядом, поэтому в парке бываем по три раза в день. Он нам нравится, но хотелось бы, чтобы парк приобрел чуть-чуть другой вид – более удобный для деток, чтобы было побольше удобных аттракционов, чтобы было больше веселой музыки, и чтобы парк был не хуже, чем в других городах». Руководство Детского парка постоянно думает о том, как сделать его более привлекательным для посетителей, но скудный бюджет не позволяет сделать что-либо конкретное. Есть в парке места, которые просто опасны для жизни. Наталья Тышковец, и.о. директора Детского парка: «У нас есть несколько основных проблем, на которые в ближайшее время нужно обратить внимание: это наши спусковые лестницы, которые требуют даже не капитального ремонта, а замены, потому что они небезопасны для посетителей и для детей в первую очередь; это наша центральная площадка – летняя эстрада, которая не отвечает ни современным требованиям при проведении культурно-массовых мероприятий, можно даже сказать, что не отвечает требованиям техники безопасности». А еще требуется обновить асфальтовое покрытие аллей и дорожек, сделать капремонт общественных туалетов и запустить еще один фонтан. Наталья Тышковец, и.о. директора Детского парка: «У подвесного моста у нас расположен плескательный фонтан, ранее тоже очень любимый детьми, его тоже нужно отремонтировать. И самое главное – придумать концепцию развития парка, чтобы он был в общей тематике». Активисты в ОНФ вышли с предложением к руководству областного центра начать работы по благоустройству парка уже в этом году. Там отнеслись с пониманием и даже заключили договор с подрядчиком на разработку проектно-сметной документации. Юрий Власов, член штаба регионального отделения ОНФ: «У нас были некоторые опасения, связанные с тем, будут ли выполнены работы в срок и в необходимом объеме. К сожалению, они не были выполнены в срок, и на сегодняшний момент мы не имеем разработанного плана проекта работ по этому парку». В итоге сроки были упущены и парк в программу на этот год не попал. Такое положение дел ОНФ не устроило. Снова обратили к руководству города и снова чиновники отнеслись с пониманием. Дело за малым – разработать, наконец, ПСД в соответствии с требованиями и поставленными задачами и начать работы с наступлением тепла. Времени не так много, но город обещает справиться с поставленной задачей.





Оксана Гранн

29 января 2018 года







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