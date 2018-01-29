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В Орле в аварию оказались вовлечены две легковые иномарки и автобус «ПАЗ»

Участниками ДТП на Московском шоссе стали маршрутный «ПАЗ», а также легковые «Митсубиси» и «Хюндай». Последняя иномарка получила самые разрушительные повреждения.

Столкновение, по словам полицейских, явно произошло на встречной полосе движения, куда автобус «ПАЗ», предположительно, выкатился раньше времени. В пользу рабочей версии дознания говорят и показания пассажирки автомобиля «Хюндай», которая чудом не пострадала в результате столкновения. Она утверждает, что «Хюндай» двигался на зеленый сигнал светофора, навстречу двигалась «маршрутка». Автобус зацепил «Хюндай», от чего тот развернулся. Девушка не пострадала, а вот водитель оказался весь в крови.

Меньше всех в ДТП досталось легковому «Митсубиси». Он получил касательные удары от потерявшего управление автомобиля «Хюндай», который после столкновения с «маршруткой» завертело волчком. А вот корейская иномарка разодрана почти по всей длине, при этом вся сила удара обрушилась на водительское место - этим и обусловлено тяжелое состояние 26-летнего автомобилиста.

Первичное дознание на месте ДТП проходило с участием полицейского следователя. С большой долей вероятности авария может иметь для виновника уголовные последствия.