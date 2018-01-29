Новости версия для печати Сегодня орловская областная избирательная комиссия получила от Центризбиркома больше полумиллиона специальных знаков (марок) для бюллетеней В Орёл их доставили транспортом управления Спецсвязи России - без всяких проблем и задержек.



Специальными знаками (марками) будут помечены все бюллетени для голосования на выборах президента России 18 марта. Таким образом, документы будут защищены от подделки. Специальные марки будут использоваться уже в четвертый раз. Впервые они появились на бюллетенях во время выборов президента в марте 2012 года. После свою пригодность они доказали на выборах депутатов Госдумы в 2011 и 2016 годах. Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Количество специальных знаков (марок), которые будут использоваться на выборах президента РФ, является чётко установленным. Оно соответствует количеству избирателей, которые были зарегистрированы на территории нашего региона по состоянию на 1 июля 2017 года и составляет 639 908 избирателей». Специальные знаки (марки) будут переданы в участковые избиркомы не позднее 7 марта. А на самих бюллетенях они будут размещены в правом верхнем углу.





Антон Киселёв

29 января 2018 года







На главную страницу





