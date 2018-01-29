Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Школьный автобус деревни СОС-Лаврово сегодня утром попал в ДТП. - Защищены от подделки. Сегодня в Орел доставили больше полумиллиона специальных «марок» для избирательных бюллетеней. - Недетские хлопоты. Детский парк Орла, все-таки, обещают начать благоустраивать уже в этом году.

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Вести-Орёл

29 января 2018 года







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