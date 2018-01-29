Новости версия для печати Пожарные ликвидировали пожар в деревне Кондырева Орловского района К месту ЧП подразделения МЧС выехали по повышенному рангу пожара.



До прибытия спасателей хозяева пытались бороться с огнем своими силами. Возгорание в хозяйственной постройке грозило распространиться на пристроенные к ней вплотную баню и жилой дом. Однако пожарным удалось это предотвратить.



По версии самих домовладельцев, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки. Хозяевам еще предстоит оценить ущерб. В сгоревшей постройке содержалась домашняя птица, вся она погибла при пожаре. Среди людей никто не пострадал.





Иван Суверин

29 января 2018 года







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