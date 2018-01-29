В Орловской области ожидается ухудшение погодных условий

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понедельник
29.01.2018
22:27:49
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В Орловской области ожидается ухудшение погодных условийСегодня и завтра на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается облачная погода. Временами осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный 6-11, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…-5°С и днем -3°С…+2°С.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице. Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий.
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