Новости версия для печати «Детская деревня – SOS» в Лаврово получила новый внедорожник Подарок вручил старый друг благотворительной организации – один из крупнейших европейских автопроизводителей.



С «Детскими деревнями – SOS» России спонсор дружит с самого основания – и подарки в этом сотрудничестве дело обычное. В 2014 году он подарил три внедорожника, и вот спустя четыре года всех их было решено обновить. Доставили новое авто в наш регион с автопробегом, который организовали столичные журналисты.

Николай Слабжанин, национальный директор РК «Детские деревни – SOS»: «Это хороший пример сотрудничества, когда создаётся настоящее социальное партнёрство, когда бизнес и общественные организации объединяют усилия, когда насподдерживают добровольцы, волонтёры».





Антон Киселёв

29 января 2018 года







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