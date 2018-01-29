Новости версия для печати В администрации Орловской области состоялось совещание правительства региона Почему снегопад для местных властей зимой становится нестандартной ситуацией? В чем причина несвоевременной уборки дорог? В этом пытались разобраться на еженедельной планерке у губернатора.



А еще там обсудили обманутых дольщиков: сроки сдачи четырех домов в Орле неоднократно переносились. Дело движется, но очень медленно. А ситуация с домом № 11 по Раздольной, когда дом уже несколько зим стоит не законсервированный, вообще может закончиться плачевно.



Не первую зиму перед домом по адресу Раздольная, 11 - полная тишина вместо строительных работ. Кирпичная шестнадцатиэтажка готова практически на 80%, но ее будущие собственники о новоселье уже и не помышляют и считают себя обманутыми дольщиками.

Эльвира Королёва, представитель дольщиков: «Было вынесено определение арбитражного суда, то есть, наш объект находится в залоге у «Сбербанка». Соответственно «Сбербанк», чтоб привлечь застройщика, должен переуступить свои права. Это замедляет завершение строительства и в результате страдают дольщики». Этот долгострой сегодня вспомнили на совещание у главы региона. Там доложили, что разработана «дорожная карта». Правда, в ней пока только сухие цифры. Согласно им, осенью строительство должны возобновить.

Эльвира Королёва, представитель дольщиков: «Это слишком поздно для наших дольщиков, потому что люди живут в такой ситуации - квартиры снимают и тому же банку платят ипотеку. Срок окончательной сдачи - 4 квартал 2019 года. Эта эпопея длится уже практически пять лет. Дорожную карту выпустили, обозначили сроки, но это ни о чем, план мероприятий не расписан». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Необходимо максимально приложить все усилия, чтоб этот процесс не затягивали. Если есть строительные организации, которые готовы достроить, нужно организовать взаимодействие и по линии Сбербанка, и по линии строительной компании». Но дольщики - не единственная тема, которую разбирали сегодня. К примеру, обсудили чиновники и чистоту городских улиц. Как бы пешеходам после потепления не пришлось принимать грязевые ванны? Снег с обочины дорог должны вывозить на спецплощадки, их, кстати, в Орле четыре, но пока даже на главных дорогах, которые чистят в первую очередь, этого делать не спешат, что уж там говорить о второстепенных. Но у ответственных всегда есть отговорки – нехватка техники, нехватка людей.

Павел Плахов, директор МУП «Спецавтобаза»: «Средний возраст нашей техники – 18 лет. Она изношена». Вновь затронули тему лекарственного обеспечения. Отметили, что нарушения законодательства в этой сфере выявляются на каждой второй проверке - такова статистика. В основном это неправильные условия хранения, имеет место быть и просрочка. При этом контрафактных лекарств в регионе нет. Но, что особенно отметили, уже в этом году выросла отсрочка лекарственных препаратов пациентам.

Александр Лялюхин, член правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «Сегодня на отсроченном обслуживании находится 146 рецептов, из них 112 - по федеральной льготе, и 34 - по региональной льготе. Примерно на 20 рецептов выросло количество рецептов, которые стоят на отсроченном обслуживании. Причина в том, что значительная часть из рецептов - это на рецепты на изделия медицинского назначения -иглы и тест полоски для измерения уровня сахара в крови пациентов, страдающих сахарным диабетом». Андрей Клычков еще раз напомнил чиновникам о необходимости держать эту тему на особо жестком контроле.



Отчитались и об исполнении бюджета за 2017 год. Доходы выросли чуть больше, чем на четыре процента. Еще взяли кредит в федеральном центре, направили его на погашение уже существующего, коммерческого. Это сэкономило бюджетные средства на обслуживание госдолга. Такую же схему планируют применить и в этом году.





Анна Вайсергисер

29 января 2018 года







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