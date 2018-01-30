Новости версия для печати Сегодня в 11 часов в областной библиотеки им. Бунина пройдет видеоконференция «Матч на руинах» Видеоконференция посвящена 75-летию со дня начала разгрома фашистских войск под Сталинградом и организована Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина.



Популярность футбола в Советском Союзе накануне Великой Отечественной была велика. И, несмотря на войну, в стране продолжали проводиться состязания по футболу. Самыми крупными матчами периода 1941-1945 годав являлись чемпионаты Москвы, которые прерывались только при введении осадного положения. Вдохновляющим стимулом для советских людей стали радиотрансляции с матчей блокадного Ленинграда, огромный энтузиазм вызвал и первый матч в освобожденном и разрушенном Сталинграде, который состоялся 2 мая 1943 года. Собранные в тылу средства от продажи билетов шли в фонд помощи детям-сиротам, эвакуированным из Сталинграда и Ленинграда.





Татьяна Тимохина

30 января 2018 года







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