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вторник
30.01.2018
10:28:17
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Сегодня в 11 часов в областной библиотеки им. Бунина пройдет видеоконференция «Матч на руинах»Видеоконференция посвящена 75-летию со дня начала разгрома фашистских войск под Сталинградом и организована Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина.
Популярность футбола в Советском Союзе накануне Великой Отечественной была велика. И, несмотря на войну, в стране продолжали проводиться состязания по футболу. Самыми крупными матчами периода 1941-1945 годав являлись чемпионаты Москвы, которые прерывались только при введении осадного положения. Вдохновляющим стимулом для советских людей стали радиотрансляции с матчей блокадного Ленинграда, огромный энтузиазм вызвал и первый матч в освобожденном и разрушенном Сталинграде, который состоялся 2 мая 1943 года. Собранные в тылу средства от продажи билетов шли в фонд помощи детям-сиротам, эвакуированным из Сталинграда и Ленинграда.
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