Орловские приставы перешли на безналичный расчет

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вторник
30.01.2018
10:28:32
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Орловские приставы перешли на безналичный расчетЭто было сделано с целью улучшения качества работы и сокращения времени на проведение финансовых операций.
Прием денежных средств по квитанционным книжкам прекращен с 9 января этого года. Погасить свою налоговую задолженность, оплатить алименты, штраф ГИБДД, кредит и услуги ЖКХ можно через электронные сервисы: на сайте УФССП России по Орловской области, в любом почтовом отделении или отделении банка. Можно погасить долг и через POS-терминалы, которые установлены во всех структурных подразделениях УФССП России по Орловской области. Узнать же о своих задолженностях поможет сервис «Банк данных исполнительных производств», также вся информация будет отражаться и в «Личном кабинете стороны исполнительного производства».
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