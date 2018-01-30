Новости версия для печати Орловские приставы перешли на безналичный расчет Это было сделано с целью улучшения качества работы и сокращения времени на проведение финансовых операций.



Прием денежных средств по квитанционным книжкам прекращен с 9 января этого года. Погасить свою налоговую задолженность, оплатить алименты, штраф ГИБДД, кредит и услуги ЖКХ можно через электронные сервисы: на сайте УФССП России по Орловской области, в любом почтовом отделении или отделении банка. Можно погасить долг и через POS-терминалы, которые установлены во всех структурных подразделениях УФССП России по Орловской области. Узнать же о своих задолженностях поможет сервис «Банк данных исполнительных производств», также вся информация будет отражаться и в «Личном кабинете стороны исполнительного производства».





Анна Вайсергисер

30 января 2018 года







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