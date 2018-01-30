Новости версия для печати ОНФ запустил новую акцию «Опасный лед» У дома скользкий тротуар, а коммунальщики не принимают мер? Сообщите в Общероссийский Народный фронт!



Для приема обращений в социальных сетях создана официальная группа, в которую надо прислать адрес и фото. И орловцы уже воспользовались возможностью и обозначали несколько опасных мест, прогуливаться по которым нужно крайне осторожно.



Цель акции – привлечь внимание городских властей к «скользкой проблеме», чтобы службы ЖКХ начали вовремя обрабатывать тротуары реагентами.



К жалобе нужно приложить фото и адрес.





Мария Семак

30 января 2018 года







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